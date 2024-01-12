Узнали, как переносят морозы обитатели Минского зоопарка

Суровые морозы не застали врасплох обитателей Минского зоопарка. Экзотическихптици приматовеще в декабре перевели в теплые вольеры. А вот львы, тигры и пантеры остаются в своих домах, но для них дополнительно отапливают помещение. Для каждого жителя зоопарка также разработано специальное зимнее меню - в нем больше калорий и витаминов.