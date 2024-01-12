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Узнали, как переносят морозы обитатели Минского зоопарка

Суровые морозы не застали врасплох обитателей Минского зоопарка. Экзотическихптици приматовеще в декабре перевели в теплые вольеры. А вот львы, тигры и пантеры остаются в своих домах, но для них дополнительно отапливают помещение. Для каждого жителя зоопарка также разработано специальное зимнее меню - в нем больше калорий и витаминов.

Несмотря на морозные прогнозы, в зверинце рады посетителям. А многие животные с удовольствием выходят "поздороваться" с гостями. Такжезоопарк приглашает заглянуть на "закрытую" экспозицию - в помещение, где живут ящерицы, змеи, рыбы и попугаи.

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