Узнали, как продвигается строительство школы в микрорайоне Лебяжий в Минске

В "Минскстрое" рассказали, как продвигается строительство школы в микрорайоне Лебяжий в Минске, сообщает БЕЛТА.

На стадионе готовятся к устройству покрытия беговых дорожек и спортивных площадок. Оно специфическое: состоит из резиновой крошки и полиуретанового связующего, укладывается сразу на бетонную поверхность.

Предстоит еще завершить укладку плитки на прилегающей к зданию территории, смонтировать ограждение спортплощадок и крылец, добавить малых архитектурных форм.

"В актовом зале завершается укладка паркета, а в спортивных на неделе планируют начать монтаж снарядов. Готовы к заполнению водой чаши бассейнов, расставлена мебель по классам. Прибывает оборудование. Некоторое, к примеру, в пищеблоке, смонтировано и готово к подключению", - рассказали в объединении.

Планируется, что школа-новостройка примет детей с 1 сентября.