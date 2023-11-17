Узнали, как Жодино реализует пилотный проект "Зеленый город"

Сейчас заказ у нас 14 единиц техники: часть отгружается до конца этого года, а часть - в первом квартале следующего. Расцветка яркая, трехцветная: голубой, белый, черный, с нашим фирменным обликом зубра на крыше. Поскольку техника новая, то какие-то доработки, изменения в конструкции мы будем производить здесь, на месте. Под этот проект вносятся изменения во всем городе: даже остановочные пункты будут выполнены в одной стилистике с нашей техникой.

Александр Зимин, начальник цеха ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ"