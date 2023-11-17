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Узнали, как Жодино реализует пилотный проект "Зеленый город"
Жодино реализует пилотный проект "Зеленый город". Цель - полностью заменить дизельные автобусы на электробусы. Экологически чистый вид городского транспорта выпускают на филиале Минского автозавода, который работает в Жодино уже 3 года. Заказ для города - 14 электробусов. В единой цветовой гамме и стиле будут и остановки. А заряжать электробусы планируют в транспортных депо.
Сейчас заказ у нас 14 единиц техники: часть отгружается до конца этого года, а часть - в первом квартале следующего. Расцветка яркая, трехцветная: голубой, белый, черный, с нашим фирменным обликом зубра на крыше. Поскольку техника новая, то какие-то доработки, изменения в конструкции мы будем производить здесь, на месте. Под этот проект вносятся изменения во всем городе: даже остановочные пункты будут выполнены в одной стилистике с нашей техникой.
Минский автозавод активно развивает коммерческие и промышленные связи и с регионами России. Так, среди актуальных контрактов - 25 троллейбусов для Казани. В планах на следующий год поставить в столицу Татарстана почти 200 единиц пассажирской техники. Есть наработки и по сотрудничеству с Уфой.
Это первая пассажирская техника третьего поколения, серийно поставленная в РФ. Впервые была изготовлена и поставлена партия именно троллейбусов в третьем поколении. Это было отмечено даже главой Республики Татарстан, что традиционно в город Казань попадает новейшая инновационная техника МАЗ. На сегодня, если в совокупности МАЗ и троллейбус "Горожанин", собранный на базе наших машинокомплектов, то мы уже присутствием в 14 региональных центрах РФ.
Активен Минский автозавод и на внутреннем рынке. По программе обновления школьных автобусов в этом году МАЗ отправят в регионы Беларуси почти 200 машин для учреждений образования. В планах на следующий - не менее 150.