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Узнали, какая средняя зарплата в Беларуси была в феврале

Узнали, какая средняя зарплата в Беларуси была в феврале

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2024 года составила 2025,7 рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - 2768 рублей. В Минской области она составила 2019,3 рублей, Брестской - 1785,3 рублей, Гродненской - 1796,7 рублей, Гомельской - 1842,9 рублей, Витебской - 1698,4 рублей и Могилевской - 1686,2 рублей.

По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи - 5349,3 рублей, финансовой и страховой деятельности - 3411,7 рублей, профессиональной, научной и технической деятельности - 2461,4 рублей.

Фото: pixabay.com

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