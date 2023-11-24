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Узнали, какая средняя зарплата в Беларуси была в октябре
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2023 года составила Br1971,2, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Национальныйстатистическийкомитет.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - Br2661,9. В Минской области она составила Br1968,5, Гомельской - Br1792,9, Гродненской - Br1779,2, Брестской - Br1745,8, Витебской - Br1654,8 и Могилевской - Br1647,5.
По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи - Br5273,6, финансовой и страховой деятельности - Br3010,5, профессиональной, научной и технической деятельности - Br2526,9.
Средняя зарплата в сентябре в Беларуси была Br1939,8.
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