Узнали, какая средняя зарплата в Беларуси была в октябре

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2023 года составила Br1971,2, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Национальныйстатистическийкомитет.

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - Br2661,9. В Минской области она составила Br1968,5, Гомельской - Br1792,9, Гродненской - Br1779,2, Брестской - Br1745,8, Витебской - Br1654,8 и Могилевской - Br1647,5.

По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи - Br5273,6, финансовой и страховой деятельности - Br3010,5, профессиональной, научной и технической деятельности - Br2526,9.