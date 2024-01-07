Узнали, какие капсулы для стирки запретил Госстандарт. Возможно, их покупали и вы

Растворимые капсулы для стирки "Vizir 3 в 1" и "Savex Color", запретили продавать в Беларуси, данное решение принял Государственный комитет по стандартизации республики, пишет Sputnik.



Моющее синтетическое жидкое средство в растворимых капсулах для стирки для цветного белья "Vizir" теперь нельзя реализовывать в стране, поскольку у него превышен показатель "пенообразующая способность". При норме не более 180 миллиметров, тесты показали 210 (±5 миллиметров), что вводит потребителей в заблуждение и применение такого порошка может быть опасно в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.



Такие же нарушения обнаружены и у капсул для цветного "Savex Color", показатель пенообразующая способность там еще выше и составляет 219 (±5 миллиметров).



Запрет на ввоз и продажу данных товаров действует с 8 января.



