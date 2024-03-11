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Узнали, какие крупные спортивные объекты возводят в Минской области
Физкультурно-оздоровительные комплексы в Дзержинске, Крупках и Лесковке, лыжероллерная трасса в Борисове - в Минской области продолжается строительство крупных спортивных объектов. Об этомрассказали в главном управлении по спорту и туризму Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
"Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дзержинске. Его планируем ввести в строй в текущем году. В Мяделе делается пристройка к существующему ФОКу, в которой разместится плавательный бассейн с чашами для детей и взрослых. Также началось возведение важного для Минского района объекта - физкультурно-оздоровительного комплекса в Лесковке", - рассказал начальник управления Евгений Булойчик.
По его словам, для небольших райцентров при строительстве ФОКов применяются типовые проекты. Такие, например, были сданы в 2023 году в Старых Дорогах, Узде, а сейчас возводится в Крупках.
"Что касается Минского района, то, учитывая численность населения, объект будет более объемным, но обязательно включать в себя бассейн, залы для игровых видов спорта, фитнеса и тренажерный. В Дзержинске в новом ФОКе появится зал с трибунами, в котором можно будет проводить соревнования самого высокого уровня", - отметил Евгений Булойчик.
Кроме того, в Борисове в 2024 году начинается строительство уникальной лыжероллерной трассы, которая станет не только местом тренировок и соревнований профессиональных спортсменов, но и активного отдыха населения. Также в Молодечно к чемпионату мира по городошному спорту, который пройдет в августе 2024 года, будет построена городошная площадка.
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