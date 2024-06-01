Узнали, какие новации ждут белорусов летом

Традиционно лето приносит белорусам ряд новаций. Одна из самых главных вступит в силу через месяц. С 1 июля многие выплаты можно будет получить только через банки - пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать пенсии или пособия, надо до 10 июня открыть базовый счет в одном из восьми банков. Их список можно найти на сайте Минтруда.