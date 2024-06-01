ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Узнали, какие новации ждут белорусов летом

Традиционно лето приносит белорусам ряд новаций. Одна из самых главных вступит в силу через месяц. С 1 июля многие выплаты можно будет получить только через банки - пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать пенсии или пособия, надо до 10 июня открыть базовый счет в одном из восьми банков. Их список можно найти на сайте Минтруда.

Министерство по налогам и сборам напоминает. Поскольку в этом году 1 июня пришлось на субботу, уплатить подоходный налог нужно до 3 июня. Сделать это можно в банке, на почте, через ЕРИП или в "Личном кабинете" на сайте министерства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все