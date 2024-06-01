3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Узнали, какие новации ждут белорусов летом
Традиционно лето приносит белорусам ряд новаций. Одна из самых главных вступит в силу через месяц. С 1 июля многие выплаты можно будет получить только через банки - пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать пенсии или пособия, надо до 10 июня открыть базовый счет в одном из восьми банков. Их список можно найти на сайте Минтруда.
Министерство по налогам и сборам напоминает. Поскольку в этом году 1 июня пришлось на субботу, уплатить подоходный налог нужно до 3 июня. Сделать это можно в банке, на почте, через ЕРИП или в "Личном кабинете" на сайте министерства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов