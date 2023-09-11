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Узнали, какие новые авто чаще всего покупают белорусы

В Беларуси сохраняется динамика роста продаж новых легковых автомобилей. При этом спрос превышает предложение. За месяц реализовано 2019 легковых машин, что почти на четверть больше, чем в июле, и в 3,7 раза превышает продажи августа прошлого года.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, лидирующие позиции на рынке по-прежнему у бренда "Джили", а именно 75% доли всего рынка. Специалисты прогнозируют, что в сентябре тенденция сохранится. В четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Россией тарифов утилизационного сбора.

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