Узнали, какие новые авто чаще всего покупают белорусы

В Беларуси сохраняется динамика роста продаж новых легковых автомобилей. При этом спрос превышает предложение. За месяц реализовано 2019 легковых машин, что почти на четверть больше, чем в июле, и в 3,7 раза превышает продажи августа прошлого года.