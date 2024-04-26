Узнали, какой штраф придется заплатить за неправильное хранение велосипедов их владельцам

За неправильное хранение велосипедов их владельцам придется раскошелиться. Штраф может достигать 800 рублей! За что его могут выписать и как правильно ставить своего железного коня "в стойло", узнали у сотрудников МВД и работников жилищно-коммунальной службы.

Многие горожане в теплый сезон отказываются от общественного транспорта в пользу велосипеда. Модная тенденция активно поддерживается городскими и районными администрациями: в столице, областных и районных центрах обустраивают специальные парковки и дорожки. Но прежде чем купить велосипед, следует подумать о том, где его хранить. В домах специальные помещения для такого транспорта не всегда предусмотрены. Поэтому чаще всего он "паркуется" на лестничных площадках между этажами. И это - ошибка. Согласно "Правилам пользования жилыми помещениями" Жилищного кодекса Республики Беларусь запрещено загромождать коридоры, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы и другие вспомогательные помещения. В том числе для контроля за соблюдением этого правила сотрудники МЧС с районными участковыми проводят рейды по домам. Если видят, что велосипед загромождает тамбур, лестничную площадку, выходы из подъезда или двери на путях эвакуации, делают предписание. Далее оно отправится в ЖЭС.

"Мы устанавливаем владельца и предупреждаем о том, что необходимо в оговоренный срок убрать велосипед из подъезда", - БЕЛТА цитирует директора ЖЭУ №1 Партизанского района г. Минска Татьяну Ментюк.

На тех, кто игнорирует предписание, ЖЭС может завести административное дело и привлечь к ответственности по статье 22.12 КоАП РБ "Нарушение правил пользования жилыми помещениями" в виде штрафа до 20 базовых величин (до 800 рублей на сегодня). Как уточняет Татьяна Григорьевна, чаще всего ситуация решается мирным путем. Но бывают исключения.

"В прошлом году владелец, несмотря на наши требования, не убрал велосипед из тамбура. Только участковый смог убедить его это сделать", - вспоминает Татьяна Григорьевна и уточняет: такие ситуации чаще возникают из-за конфликта между соседями.

Подъездные войны, увы, не редкость, подчеркивает специалист. А когда соседи не могут наладить отношения, камнем преткновения может быть что угодно, в том числе и велосипед в совместном тамбуре.

Кражи байков - тоже нередкое явление и еще одна причина убрать его из подъезда. В управлении ГУУР КМ МВД Республики Беларусь сообщили, что в 2023-м совершено 1 813 таких краж, а за три месяца этого года уже 131. При этом специалисты уточняют: одинаково часто байки крадут из подъездов и на улице. В подавляющем большинстве случаев такие преступления носят ситуативный характер и защитный трос может стать препятствием для вора. Но только если он не "специалист" по дорогим велосипедам.

"Для таких защита - не препятствие, они используют приспособления для перекусывания троса. Однако преступник при этом потратит некоторое время и может оставить следы, которые помогут его изобличить", - рассказывает старший оперуполномоченный по ОВД ГУУР КМ МВД Андрей Салыго. И уточняет,что сотрудники уголовного розыска раскрывают большую часть краж велосипедов: "Обнаружить и идентифицировать велосипед сотрудникам милиции будет проще, если сохранилось его фотоизображение, документы с номером рамы или метки, нанесенные владельцем".

Он рекомендует хранить велосипеды в специально оборудованных местах, запираемых или охраняемых помещениях. Не передавать незнакомцам, а во время короткой остановки стараться не выпускать велосипед из виду, ставить в пределах камер видеонаблюдения, пристегивать с помощью троса.

В этом году за три месяца уже зарегистрирована 131 кража велосипедов, 107 из них раскрыты (81,7 %).