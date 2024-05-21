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Узнали, когда участники ЦЭ и ЦТ получат результаты на руки
27 мая стартует ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 30 мая - ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку. 3и 6 июня пройдет только ЦТ - для тех, кто планирует поступление в вузы, в том числе для выпускников прошлых лет и колледжей, пишет sb.by.
Сертификаты о прохождении централизованного экзамена РИКЗ планирует выдавать с 12 июня, рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
"Сертификаты о прохождении централизованного экзамена РИКЗ планирует выдавать с 12 июня - данные передаются в школы для выставления итоговой отметки. Участник ЦЭ получает сертификат в учреждении общего среднего образования, в котором он обучается, под роспись в ведомости выдачи сертификатов при предъявлении документа, удостоверяющего личность", - отметила Каржова.
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