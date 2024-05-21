Узнали, когда участники ЦЭ и ЦТ получат результаты на руки

27 мая стартует ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 30 мая - ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку. 3и 6 июня пройдет только ЦТ - для тех, кто планирует поступление в вузы, в том числе для выпускников прошлых лет и колледжей, пишет sb.by.



Сертификаты о прохождении централизованного экзамена РИКЗ планирует выдавать с 12 июня, рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

