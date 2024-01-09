Узнали, когда в Беларуси спадут морозы

Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов сохраняется в Беларуси. В отдельных регионах страны температура опустилась до минус 30. Ночи января 2024-го самые холодные за три года.

Медики просят не терять бдительность. С 21 ноября по 8 января в Беларуси зарегистрированопочти 9,5 тыс. пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из них около 2 тыс. детей. Минздрав напоминает гражданам о правилах безопасности и просит: если травмы избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмпункт.

Основной момент профилактики обморожения - это ношение теплой обуви, перчаток, варежек, закрытие всех открытых участков тела. Нельзя согревать самостоятельно на батарее руки. Если случилась холодовая травма, нужно изолировать участки повязкой и обращаться за помощью к специалистам, мы работаем круглосуточно. Павел Скакун, врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

