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Узнали, когда в Беларуси спадут морозы
Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов сохраняется в Беларуси. В отдельных регионах страны температура опустилась до минус 30. Ночи января 2024-го самые холодные за три года.
Медики просят не терять бдительность. С 21 ноября по 8 января в Беларуси зарегистрированопочти 9,5 тыс. пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из них около 2 тыс. детей. Минздрав напоминает гражданам о правилах безопасности и просит: если травмы избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмпункт.
Основной момент профилактики обморожения - это ношение теплой обуви, перчаток, варежек, закрытие всех открытых участков тела. Нельзя согревать самостоятельно на батарее руки. Если случилась холодовая травма, нужно изолировать участки повязкой и обращаться за помощью к специалистам, мы работаем круглосуточно.
Морозы спадут уже завтра, 10 января, и температура будет от 0 до минус 8 в зависимости от региона. Но в пятницу снова придут морозы: до минус 18.
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