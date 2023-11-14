Узнали, когда в поместье белорусского Деда Мороза отправится первый новогодний поезд

Первый новогодний поезд отправится из Минска в поместье белорусского Деда Мороза 8 декабря, пишет Sputnik.

В период рождественских и новогодних праздников туристический центр "Дортур" Белорусской железной дороги традиционно реализует проект "Путешествие в Поместье Деда Мороза" в Национальный парк "Беловежская пуща" на новогоднем поезде.

В нынешнем сезоне праздничный поезд, состоящий из купейных вагонов, будет отправляться из столицы Беларуси 8 декабря в 21.56, 15, 22, 24 декабря, а также 4, 6 и 12 января 2024 года - в 21:50 и прибывать в Брест утром следующего дня в 07:50.

"С вокзала станции Брест-Центральный в Беловежскую пущу туристов доставят на комфортабельных автобусах. Там гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят Терем Снегурочки, Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря, в "Скарбнице" - музее подарков Деда Мороза, смогут загадать свои самые сокровенные желания на поляне Двенадцати Месяцев или на волшебном троне. Программой тура также предусмотрены знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах", - рассказали в БЖД.

Из Бреста новогодний поезд будет отправляться 9, 16, 23, 25 декабря текущего года, 5, 7 и 13 января 2024 года в 17.56, а прибывать в Минск - 9 декабря 2023 года в 22:21, 16, 23, 25 декабря и 5, 7 и 13 января - в 22:20. В дороге пассажиров ждет встреча с железнодорожным Дедом Морозом и сказочным персонажем.