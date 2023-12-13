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Узнали, когда завершится реконструкция бывшего общежития "Камволь" на улице Солнечной в Минске

В Администрации Ленинского района столицы прошла встреча по вопросу завершения строительства объекта. Речь идет о бывшем общежитии предприятия "Камволь". Сейчас идет реконструкция здания под многоквартирный жилой дом.

По плану, получить ключи люди были должны еще в начале года, однако этого не произошло. Дольщики записали видеообращение к Президенту. После этого Администрация района и организовала очередную встречу, чтобы объяснить ситуацию.

По причине задолженности и отсутствия финансирования работы остановили. Договор со Стройтрестом номер 35 отменен в судебном порядке. На этот момент готовность дома составляет 23 процента. На днях будет известен подрядчик и цена квадратного метра. Но для тех, кто уже заключил договор, цена не изменится. При этом в самом видеоролике есть заявление о том, что дом разрушается, что не является правдой. Здание закрыто крышей.

Восстановить работы планируют в конце января. Нормативный срок реконструкции - 13 с половиной месяцев.

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