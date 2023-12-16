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Узнали, кто покинул проект "Фактор.by" на этот раз
Ретро-дискотека на "Фактор.by". Накануне на самом рейтинговом музыкальном шоу Беларуси состоялся прямой эфир в стиле 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.
Песни, которые пели наши родители. Настоящие хиты советской и зарубежной эстрады, которые с детства знаем наизусть, сделали прошлый вечер. Десятка финалистов проекта спела о самом главном вживую. Техничные номера, костюмы под стать эпохе и, конечно, особое настроение, которое можно словить только на первой кнопке, а еще на официальном ютуб-канале.
Во время голосования телезрителей, когда обстановка в закулисье была накалена до предела, разрядить атмосферу пригласили опытного автора шлягеров. Игорь Николаев поднял главный музыкальный тост вечера.
Без драмы не обошлось. В неизвестность шагнула вся десятка финалистов, но главная интрига вечера, по правилам шоу, коснулась троих. Участник, который набрал меньшее количество зрительских голосов, автоматически покинул проект. Вчера вечером поддержки аудитории не хватило Инге Гуреевой, участнице команды продюсера Иосифа Пригожина.
Еще двое финалистов попали на дуэль. Минас - участник команды Сереги и любимица Иосифа Пригожина - 16-летняя Элен Бадалян. Артисты получили шанс остаться в шоу и спели песню за жизнь. Насколько она убедительна, вердикт вынесли звездные наставники. Решающим стало мнение Ольги Бузовой. Проект покинул Минас.
Восьмерка финалистов продолжает свой путь в суперфинал проекта "Фактор.by", который состоится 26 января. Сегодня артисты уже готовят программу следующего прямого эфира. Тема музыкального вечера - шансон.
Какие хиты достанутся финалистам и кто подарит новую жизнь песням благодаря новому прочтению? Узнаем в следующую пятницу в 20:45 на "Беларусь 1".
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