Узнали, кто оказался в первой полуфинальной четверке шоу "Фактор.by 60+"

Баритон из Большого театра Беларуси, дальнобойщик из Мяделя, объехавший почти весь мир, солистка народного семейного ансамбля из Бердовки, а также звукорежиссер и звезда Дома ветеранов в Минске оказались в первой полуфинальной четверке шоу " Фактор.by 60+".

Впереди еще два телекастинга, по итогам которых будет сформирована дюжина артистов, которые будут бороться за место в суперфинале проекта. Конкуренция нешуточная!

Они пришли и доказали всем, что "60+" - это не пенсия, а песня. А еще музыка молодит! Самому старшему участнику - Владимиру Лошаку - 81, а он спел как настоящий соловей, хоть по своей основной профессии - изобретатель. И таких примеров немало.

История каждого участника "Фактор.by" уникальная! Поэтому программа с первого сезона приобрела статус шоу для семейного просмотра.

Вторая восьмерка участников телекастинга покажет себя в следующую пятницу. Новые истории, новые песни и, конечно, новые эмоции зрителям обеспечены. Впереди еще 5 выпусков любимого шоу!