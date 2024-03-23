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Узнали подробности о внештатной ситуации, возникшей 21 марта при запуске корабля "Союз МС-25"

Стали известны подробности о внештатной ситуации при запуске корабля "Союз МС-25" 21 марта. За 20 секунд до старта пуск был отменен автоматически. Причина - падение напряжения химического источника тока. По регламенту старт перешел в исходное положение. Сама подготовка к повторному запуску корабля на МКС прошла успешно.

Исправление прошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно были уверены в исправности ракеты-носителя. Вчера, 22 марта, Государственная комиссия в 18 часов заслушала доклады всех служб, которые участвовали в подготовке корабля, и приняла однозначное решение о пуске, который сегодня удачно состоялся.
Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос"

После успешного запуска корабля "Союз МС-25" глава Роскосмоса объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

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