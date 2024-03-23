Узнали подробности о внештатной ситуации, возникшей 21 марта при запуске корабля "Союз МС-25"

Исправление прошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно были уверены в исправности ракеты-носителя. Вчера, 22 марта, Государственная комиссия в 18 часов заслушала доклады всех служб, которые участвовали в подготовке корабля, и приняла однозначное решение о пуске, который сегодня удачно состоялся.

Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос"