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Общество
Узнали, сколько людей ежедневно пользуются минским метро
03.01.2024
18:33
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
2 часа назад
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
9 часов назад
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
9 часов назад
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
13 часов назад
Политика
Все
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
5 часов назад
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
7 часов назад
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
10 часов назад
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
10 часов назад
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
2 часа назад
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
1 час назад
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
1 час назад
Качественное образование стало брендом Беларуси
1 час назад
Экономика
Все
ВТБ (Беларусь) повысил ставку по вкладам в российских рублях до 16 % годовых
9 часов назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
13 часов назад
"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
14 часов назад
Червяков: Беларусь участвует в обеспечении продовольственной безопасности Китая
16 часов назад
Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
11.11.2024
21:32
В мире
Все
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
1 час назад
Дудаков: При Трампе Киев ждут тяжелые времена
2 часа назад
Трамп хочет добиться прекращения украинского конфликта до 20 января
2 часа назад
За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 трлн долларов
4 часа назад
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
12 часов назад
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ
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Необычные "прохожие" были замечены в Могилеве
14 часов назад
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
14 часов назад
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