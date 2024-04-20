Узнали, сколько нарушений выявили сотрудник ГАИ во время проверки таксистов

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, столичная ГАИ контролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями автомобилей такси, использующих средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет. В ходе рейдовых мероприятий повышенное внимание сотрудники уделяют соблюдению правил перевозки пассажиров и требований об использовании ими ремней безопасности.