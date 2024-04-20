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Узнали, сколько нарушений выявили сотрудник ГАИ во время проверки таксистов

Свыше 800 нарушений среди водителей такси выявили инспекторы ГАИ в рамках комплекса профилактических мероприятий. Рейды экипажи ДПС проводили на протяжении недели.

Чаще всего протоколы составляли за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, непристегнутые ремни, а также не пропуск пешеходов.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, столичная ГАИ контролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями автомобилей такси, использующих средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет. В ходе рейдовых мероприятий повышенное внимание сотрудники уделяют соблюдению правил перевозки пассажиров и требований об использовании ими ремней безопасности.

В ГАИ подчеркнули, что подобные рейды направлены на повышение культуры вождения и безопасности на дороге.

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