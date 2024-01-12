Узнали, сколько новых автомобилей продали в Беларуси в 2023 году

Белорусский авторынок прибавляет в динамике продаж. В декабре было продано почти 3,5 тыс. автомобилей. Это самый большой показатель в месячном выражении в прошлом году. Больше всего купили китайских машин белорусской сборки: их доля составила свыше 70% на рынке новых машин.