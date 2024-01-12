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Узнали, сколько новых автомобилей продали в Беларуси в 2023 году

Белорусский авторынок прибавляет в динамике продаж. В декабре было продано почти 3,5 тыс. автомобилей. Это самый большой показатель в месячном выражении в прошлом году. Больше всего купили китайских машин белорусской сборки: их доля составила свыше 70% на рынке новых машин.

На данный момент на авторынке официально представлено 11 брендов из Поднебесной. В целом же за прошедший год автодилеры продали белорусам более 22,5 тыс. новых авто.

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