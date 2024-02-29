Узнали, сколько пассажиров перевез минский метрополитен в 2023 году

Минский метрополитен в 2023 году перевез 234 млн пассажиров, пишет sb.by.



За 2023 год Минский метрополитен перевез 234 млн пассажиров, что на 8 млн больше, чем в 2022 году. В среднем более 640 тыс. человек посещали подземку ежедневно. Удельный вес этого вида транспорта в городских перевозках составил более 37 %: метро сохранило за собой лидерство по отношению к другим видам городского транспорта.