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Узнали, сколько пассажиров перевез минский метрополитен в 2023 году

Узнали, сколько пассажиров перевез минский метрополитен в 2023 году

Минский метрополитен в 2023 году перевез 234 млн пассажиров, пишет sb.by.

За 2023 год Минский метрополитен перевез 234 млн пассажиров, что на 8 млн больше, чем в 2022 году. В среднем более 640 тыс. человек посещали подземку ежедневно. Удельный вес этого вида транспорта в городских перевозках составил более 37 %: метро сохранило за собой лидерство по отношению к другим видам городского транспорта.

В 2023 году 49,2 % пассажиров оплачивали проезд с помощью проездных билетов, с помощью жетонов - 22,5 %, бесконтактных банковских карт - 14,8 %.

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