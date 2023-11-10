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Узнали, сколько пассажиров перевезла БЖД в большие выходные

Узнали, сколько пассажиров перевезла БЖД в большие выходные

С 3 по 8 ноября Белорусская железная дорога перевезла 1,038 млн пассажиров. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центрБЖД.

Максимальный пассажиропоток наблюдался 3 и 7 ноября.

В пределах страны особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса по маршрутам Минск - Брест, Минск - Гомель, Минск - Витебск и Минск - Могилев.

В международном сообщении перевезено почти 50 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями были Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург.

Для обеспечения спроса населения на проезд железнодорожным транспортом в период больших выходных Белорусской железной дорогой было назначено более 140 дополнительных поездов, из которых 100 курсировали в пределах Беларуси. В межрегиональном и международном сообщении были назначены поезда, которые курсировали по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам.

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