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Узнали, сколько пассажиров перевезла БЖД в период новогодних праздников
В период новогодних праздников Белорусская железная дорога перевезла 2,56 млн пассажиров, сообщили журналистам в пресс-центре БЖД.
Такое количество пассажиров было перевезено в период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года во всех видах сообщений.
Поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса воспользовались более 545 тыс. человек. Поездами городских и региональных линий экономкласса перевезено порядка 1,8 млн пассажиров. В международном сообщении объем перевозок составил почти 240 тыс. человек.
Фото:pixabay.com
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