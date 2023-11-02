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Узнали, сколько за 10 месяцев Национальный аэропорт Минск обслужил пассажиров

Узнали, сколько за 10 месяцев Национальный аэропорт Минск обслужил пассажиров

Национальный аэропорт Минск с января по октябрь 2023 года обслужил 2 120 128 пассажиров. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 124,8 %, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуаэропорта.

Количество обслуженных самолето-вылетов составило 9541, что превышает на 18,2 % показатель 10 месяцев работы прошлого года (8071).

По прогнозным итоговым показателям за нынешний год аэропорт планирует приблизиться к отметке в 2,5 млн обслуженных пассажиров.

Фото: БЕЛТА

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