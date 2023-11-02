3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Узнали, сколько за 10 месяцев Национальный аэропорт Минск обслужил пассажиров
Национальный аэропорт Минск с января по октябрь 2023 года обслужил 2 120 128 пассажиров. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 124,8 %, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуаэропорта.
Количество обслуженных самолето-вылетов составило 9541, что превышает на 18,2 % показатель 10 месяцев работы прошлого года (8071).
По прогнозным итоговым показателям за нынешний год аэропорт планирует приблизиться к отметке в 2,5 млн обслуженных пассажиров.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе