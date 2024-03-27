Узнали, сколько жилых домов отремонтируют в Минске в 2024 году

В Минске в этом году капитально отремонтируют 208 жилых домов (или чуть более миллиона квадратных метров). В основном это здания, которым 40 и более лет.

В лидерах по объемам работ Фрунзенский, Заводской и Партизанский районы. Обновляют кровли, фасады, наружные лестницы, а также такую важную составляющую как инженерные сети. Срок выполнения всех работ на столичных объектах - до полугода.

