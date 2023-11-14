Узнали, у кого в Беларуси с нового года вырастет зарплата

С нового года в Беларуси вырастет базовая ставка на 6,4 %. С 1 января она составит 250 рублей. Это главный элемент тарифной системы.

Базовая ставка применяется для расчета оплаты труда работников бюджетной сферы и других организаций, которые получают субсидии, а их сотрудники по оплате труда приравнены к бюджетникам.Так что с нового года доходы таких работников вырастут.