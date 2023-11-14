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Узнали, у кого в Беларуси с нового года вырастет зарплата

С нового года в Беларуси вырастет базовая ставка на 6,4 %. С 1 января она составит 250 рублей. Это главный элемент тарифной системы.

Базовая ставка применяется для расчета оплаты труда работников бюджетной сферы и других организаций, которые получают субсидии, а их сотрудники по оплате труда приравнены к бюджетникам.Так что с нового года доходы таких работников вырастут.

Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января вырастут соответственно. В Минтруда и соцзащиты отметили: повышение базовой ставки в будущем году, как и в нынешнем, будет проходить в несколько этапов.

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