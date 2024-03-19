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Узнали, в какой столице мира самый грязный воздух
Индийский столичный округ Дели, в состав которого входит Нью-Дели, признан самой загрязненной столицей мира, а городом с самым грязным воздухом признан индийский Бегусарай. Об этом говорится в исследовании качества воздуха в мире за 2023 год, подготовленном швейцарской организацией IQAir, пишет БЕЛТА.
Согласно исследованию, уровень PM2,5 в Дели ухудшился с 89,1 микрограмма на куб.м в 2022 году до 92,7 микрограмма на куб.м в 2023 году. Таким образом, концентрация PM2,5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) в городском воздухе значительно превышает безопасный предел в 60 микрограммов на куб.м.
В исследовании отмечается, что, начиная с 2018 года, столица Индии четыре раза признавалась самой загрязненной столицей в мире.
Индия также остается в числе стран с самым загрязненным воздухом. По данным авторов исследования, при среднегодовой концентрации PM2,5 Индия заняла третье место по худшему качеству воздуха из 134 стран в 2023 году после Бангладеш и Пакистана.
Фото:pixabay.com
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