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Узнали, является ли информация о здоровье личной
Информация о состоянии здоровья гражданина относится к специальным персональным данным, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь.
Даже если в организацию здравоохранения обратилось предприятие с запросом на предоставление информации о состоянии здоровья своего работника, чтобы убедиться в уважительности причины его отсутствия, данные не будут предоставлены.
Как уточнили в Наццентре, в соответствии с Законом о защите персональных данных, такие сведения не могут быть раскрыты без согласия субъекта.
Фото: pixabay.com
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