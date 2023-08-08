Узнали, является ли информация о здоровье личной

Информация о состоянии здоровья гражданина относится к специальным персональным данным, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь.

Даже если в организацию здравоохранения обратилось предприятие с запросом на предоставление информации о состоянии здоровья своего работника, чтобы убедиться в уважительности причины его отсутствия, данные не будут предоставлены.

Как уточнили в Наццентре, в соответствии с Законом о защите персональных данных, такие сведения не могут быть раскрыты без согласия субъекта.