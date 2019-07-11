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Узнать ДНК по волосу теперь могут брестские эксперты

В городе появилась станция, которая проводит сложнейшие анализы за 17 минут. Всего в этом году только в Бресте провели около восьмисот генетических экспертиз. В основном это криминалистические исследования. Специалисты помогают раскрывать милиции и таможне сложные и резонансные дела. Причем некоторые из них десятилетней давности. Так, эксперты нашли преступника по следам на окурке. Он был на месте убийства женщины в 1997 году. Благодаря новым технологиям можно определить ДНК не только по оставленной крови или слюне, но и по мельчайшим частицам верхних слоев кожи. Для этого человеку даже не обязательно дотрагиваться до предметов. Он оставляет генетические улики даже во время обычного присутствия.

Скоро у белорусских специалистов появится возможность по ДНК узнавать национальность, пол, цвет глаз и волос предполагаемого преступника. Такие исследования будут проводить в столице.

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