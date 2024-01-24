Узнать о новых биотехнологиях, достижениях в космосе и представить свои разработки. Республиканский научный форум стартовал в Минске

Мы в этот год пригласили учащихся старших классов. Это те ребята, которые уже будут поступать и выбирать свой профессиональный путь. Поэтому мы их специально привлекаем для того, чтобы им помочь сориентироваться именно на научную, информационную сферу и показать, что стоит идти в академическую науку.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси