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Узнать о новых биотехнологиях, достижениях в космосе и представить свои разработки. Республиканский научный форум стартовал в Минске
Республиканский исследовательский форум "Первый шаг в науку" стартовал сегодня в Минске. Он проходит в Национальной академии наук и собрал более 200 школьников, а также их педагогов со всей страны. В таком формате встречаются впервые. Для ребят организовали выставку научно-технических работ молодых ученых НАН Беларуси. Их основные направления исследований - информационные технологии, биоинженерия и космос. После церемонии открытия форума школьников разделили на 10 секций. Уже там ребята представят свои исследовательские работы. В конце конференции определят лучших докладчиков.
Мы в этот год пригласили учащихся старших классов. Это те ребята, которые уже будут поступать и выбирать свой профессиональный путь. Поэтому мы их специально привлекаем для того, чтобы им помочь сориентироваться именно на научную, информационную сферу и показать, что стоит идти в академическую науку.
Многие материалы в обычных школах не существуют. Нам нужны лаборатории, чтобы проводить какие-либо исследования, и благодаря Национальной академии наук мы сможем продвигать именно исследовательские работы обычных школьников.
Мы надеемся найти новые знакомства, новых друзей, а также показать свои силы и возможности. Сегодняшний форум проводится в интересной обстановке. Организация на высоком уровне. Всегда интересно попробовать себя в чем-то новом.
Сегодня в Национальной академии наук - более 2 тыс. молодых ученых. Для них ежегодно проводят конференцию "Молодежь в науке", которая собирает исследователей из всех регионов.