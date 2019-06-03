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Узнавать о новостях первым можно с помощью приложения Агентства теленовостей

Узнавать о новостях первым можно и с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН". Вся картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи и возможность предложить свою новость – это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У каждого есть возможность не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли журналиста. Необходимо просто прислать свои материалы на горячую линию АТН.

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