Узнавать о новостях первым можно с помощью приложения Агентства теленовостей

Узнавать о новостях первым можно и с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН". Вся картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи и возможность предложить свою новость – это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У каждого есть возможность не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли журналиста. Необходимо просто прислать свои материалы на горячую линию АТН.