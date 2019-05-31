Узнай первым о всех значимых событиях - скачай приложение "Новости АТН"

Быть в курсе событий в стране и мире и узнавать об этом первым можно и с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН". Оно бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У каждого есть возможность попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на “Горячую линию” АТН и об этом узнает вся страна.