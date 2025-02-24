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В 2025 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот около 5,5 тыс. пустующих домов
В Беларуси в 2025 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот около 5,5 тыс. пустующих домов. С учетом проведения Года благоустройства в сравнении с 2024-м плановые показатели увеличены на четверть.
Об этом говорили на заседании коллегии Госкомитета по имуществу. Здесь подвели итоги 2024 года и поставили цели на 2025-й. Главный акцент - наведение порядка на земле. А еще цифровизация отрасли.
Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
"В 2025 году мы завершаем национальный геопортал. Это такой пространственный базисный ресурс, на котором будет строиться цифровизация всей страны. В этом году мы уже приступили к наполнению геопортала как данными, так и метаданными".
Продолжится и земельная амнистия. Более трети решений положительные, то есть принятые в пользу гражданина, который обращается за легализацией занятого участка.