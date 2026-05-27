Реестровая система, введенная в сфере такси летом 2024 года, позволила проверить перевозчиков и водителей еще до входа на этот рынок, не допустив к работе недобросовестных игроков. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил заместитель Министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.

По данным профильного ведомства, только в 2025 году в Беларуси было совершено около 116 млн поездок на такси.