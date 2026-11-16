В 2026 году аграрии Беларуси рассчитывают собрать более 5 млн т сахарной свеклы

В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы. В 2026 году аграрии рассчитывают собрать более 5 млн т сладкого корнеплода.

Гродненская область обеспечивает значительную часть этого урожая - более 1,5 млн т. В хозяйствах региона получают и достойную урожайность: в Гродненском районе с 1 га собирают более 900 ц. Основной объем урожая Гродненщины поступает на Скидельский сахарный комбинат.

"На сегодняшний день на 90 % площадей заканчивается уборка. Ожидаем валовой сбор сахарной свеклы порядка 75 тыс. т. Свекла отгружается согласно графикам отгрузки на Скидельский сахарный комбинат, отгружено более 53 тыс. т. Сахаристость составляет 16,84 %", - рассказал заместитель председателя СПК "Прогресс-Вертелишки" Владимир Романович.

Ольга Белко, заместитель генерального директора Скидельского сахарного комбината:

"На сегодняшний день комбинат заготовил 950 тыс. т сладкого корнеплода, к профессиональному празднику ожидаем 1 млн т. Сырье в этом году хорошего качества. Сырья, как производителю, нам хватит, и готовый продукт будет на прилавках на внутреннем рынке для нашего потребителя".

Комбинат перерабатывает более 8,5 тыс. т свеклы в сутки и ежедневно производит около 1,2 тыс. т сахара. В перспективе - увеличение мощности: к 2032 году планируют выйти на переработку 10 тыс. т корнеплодов в сутки.