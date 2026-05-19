В 2026 году Беларусь выделила 850 бюджетных мест для российских абитуриентов

Обеспечение справедливых, равных и комфортных условий для поступления мотивированной молодежи - один из ключевых приоритетов предстоящей вступительной кампании. Белорусское образование сегодня - настоящий национальный бренд, в основе которого лежат качество и фундаментальные традиции.

Именно поэтому белорусские вузы пользуются особым спросом у иностранных абитуриентов, в первую очередь у граждан России. Как поступить на бюджет, почему диплом белорусского образца - гарантия успешного будущего?

Добрые, отзывчивые, гостеприимные - именно так говорит о белорусах Вера Полишкина, студентка ведущего педагогического вуза страны. Вера приехала из города Коломны Московской области и сейчас обучается на факультете естествознания. Биология и география были любимыми предметами с детства, а решение получать высшее образование в Беларуси стало семейным, уж очень понравилась страна.

"Процесс обучения мне нравится: у нас классный подход, много практики, есть как школьная практика, так и полевая практика, то есть мы выезжаем за пределы города и изучаем ботанику, географию. После 4-го курса я планирую остаться в Минске, распределиться в школу и работать там по специальности", - рассказала студентка БГПУ имени М. Танка Вера Полишкина.

В рамках соглашений Союзного государства российские студенты обладают равными правами с гражданами Беларуси: это и социальные льготы, медицинское обслуживание. Упрощен порядок въезда по внутреннему паспорту, а дипломы белорусских вузов признаются в России автоматически.

"Что касается студентов из граждан Российской Федерации, то в БГПУ таких граждан 118. Траекторий поступления для граждан Российской Федерации к нам в БГПУ, три. Первая траектория - это по квотам, которые нами были выделены для таких граждан. Второе направление: вместе с абитуриентами из Беларуси сдать централизованное тестирование. И третье направление - это как иностранные граждане пройти собеседование до 1 октября 2026 года, но стоит отметить, что это только платное обучение".

Однако для получения бюджетного места по результатам ЕГЭ есть важное условие: балл по профильным предметам должен составлять не менее 70 % от максимально возможного.

В 2026 году Беларусь выделила 850 бюджетных мест для российских абитуриентов. Обучение будет организовано по 131 специальности в 30 ведущих вузах страны.

В числе самых востребованных направлений - инженерные технологии, IT-сфера, медицина, педагогика и сельское хозяйство. Всего в Беларуси обучается более 2 тыс. граждан России. Важно, что выпускники-бюджетники вне зависимости от гражданства имеют право на гарантированное трудоустройство на предприятиях республики.

"У ребят из Российской Федерации возможности поступить в белорусские вузы такие же, как и у граждан Республики Беларусь. Необходимо отметить, что на платной основе по результатам ЕГЭ российские абитуриенты тоже могут поступить на любую специальность, на которую выделены места: на платные - в количестве до 20 % сверх цифр приема".

Подать документы на бюджетную форму обучения можно с 12 по 17 июля. Для тех, кто планирует поступать на платной основе, сроки шире - кампания продлится до 1 августа.

