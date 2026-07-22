В 2026 году на выплаты пособий семьям с детьми в Беларуси будет направлено 4,1 млрд рублей

Финансовая поддержка семей с детьми в Беларуси основана на широком спектре государственных пособий. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова в программе "Экономическая среда".

По ее словам, система начинается еще до рождения ребенка. "Прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным являются финансовые инструменты. И они в Республике Беларусь основаны на целом спектре государственных пособий", - отметила Юлия Бердникова.

Первое пособие стимулирует раннюю постановку на учет в системе здравоохранения. "Первое пособие выдается, когда женщина на ранних стадиях ожидает ребенка, когда она своевременно стала на учет в системе здравоохранения - до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет бюджет прожиточного минимума - порядка 500 белорусских рублей", - сказала замминистра.

Каждой работающей женщине гарантируется оплачиваемый отпуск по беременности и родам. "Он традиционно составляет 126 дней: это, как правило, два месяца до родов и два месяца после. За женщиной сохраняется рабочее место и через пособие ее средний заработок", - пояснила Юлия Бердникова.

quote Далее выплачивается единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Оно сегодня самое весомое и значимое в поддержке. На рождение первого ребенка выплачиваются 10 бюджетов прожиточного минимума, это на сегодняшний день 5 тыс. рублей. На второго и последующих детей - 7 тыс. рублей. Юлия Бердникова

Самым продолжительным и востребованным остается пособие и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. "Один из родителей может благополучно уйти (в такой отпуск - прим. ред.) с сохранением рабочего места. И здесь пособие на первого ребенка составляет порядка 1 тыс. рублей ежемесячно. На второго и последующих - 1140 рублей. Не только сохраняется рабочее место, но и продлевается контракт до достижения ребенком 5 лет", - подчеркнула Юлия Бердникова.

В 2026 году, как подчеркнула она, на выплаты пособий семьям при рождении и воспитании детей будет направлено 4,1 млрд рублей.

Таким образом, система государственной поддержки в Беларуси обеспечивает семьи на всех ключевых этапах - от беременности до возвращения родителей на работу, сочетая денежные выплаты с гарантиями сохранения рабочего места.