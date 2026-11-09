В 2026 году служба "Одно окно" приняла более 1,3 млн заявлений

В Беларуси количество заявлений в службу "Одно окно" ежегодно растет. Только в 2026-м этот показатель составил чуть более 1,3 млн обращений. Из них около 30 % приняли в Минске.

В тройке самых востребованных тематик - вопросы жилищной политики, регистрация актов гражданского состояния, сфера труда и соцзащиты.

Роман Прохоров, заместитель начальника управления Министерства юстиции Беларуси:

"Сегодня в Республике Беларусь у нас действует 158 таких служб. Они созданы в каждом районном и исполнительном комитете. Стоит также отметить, что спектр вопросов, по которым сегодня можно обратиться в данные службы, постоянно растет. В настоящее время возможность обратиться с подачей заявления об осуществлении административных процедур возможна по 225 из 249 административных процедур".

"Первым таким программным продуктом, который был реализован в столице, для того чтобы сократить загруженность служб "Одно окно", перераспределить потоки заинтересованных лиц между существующими в городе службами, - это было создание интерактивной карты службы "Одно окно" города Минска. Гражданин либо субъект хозяйствования, представитель субъекта хозяйствования, может в онлайн-режиме узнать, есть ли там очередь, какое количество на данный момент обслуживается граждан либо представителей субъектов хозяйствования, какое среднее время обслуживания. Он может не только посмотреть адрес контактного телефона выбранной им службы, но еще и составить удобный маршрут", - отметила заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома Светлана Семуха.

Предварительная запись на прием в службы "Одно окно" Минска открыта на два месяца вперед. Для подтверждения достаточно мобильного телефона.