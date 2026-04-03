В 2026-м начнется тестирование: когда в Беларуси запустят облачную систему ЭЦП
Когда планируется запуск облачной системы электронной цифровой подписи, рассказала в "Актуальном интервью" начальник отдела РУП "Национальный центр электронных услуг" Светлана Караневич.
Облачная ЭЦП - новый виток в развитии технологии использования строгих средств аутентификации. В настоящее время для использования ЭЦП нужен какой-то ее носитель - сертификат открытого ключа, записывающийся на носитель. Чаще всего в роли носителя выступает USB-носитель, специализированная SIM-карта (если речь идет о мобильной ЭЦП), ID-карта. В облачной ЭЦП будет отсутствовать любой носителей.
"Появляется возможность аутентифицироваться в информационных системах и подписывать что-либо, не обладая физическим носителем. Такой невозможно потерять, для него не нужно устанавливать специальное ПО на компьютер для использования носителя. Ключ идентифицирует нас как подписанта, находится в облаке на сервере удостоверяющего центра. При попытке авторизоваться либо подписать документ необходимо обратиться к облачному хранилищу, где сервер совершенно точно нас идентифицирует с нашими полномочиями и впустит в какую-либо информационную систему", - пояснила собеседник.
В апреле 2026 года начинается тестирование технологий облачной ЭЦП с участием фокус-группы из числа будущих потребителей - банков, EDI-провайдеров (EDI-провайдеры - компании, занимающиеся электронной коммерцией и позволяющие осуществлять взаимодействие между субъектами хозяйствования в электронном виде). В первую очередь это касается товаросопроводительных документов - электронных товарных накладных (ТН), электронных товарно-транспортных накладных (ТТН). Именно они подписываются электронной подписью. "Поэтому бизнес очень заинтересован в максимальном упрощении процессов подписи ТН и ТТН с использованием облачной ЭЦП. Они охотно принимают участие в этом эксперименте. По его результатам в 2026 году планируется запуск и промышленная эксплуатация облачной ЭЦП", - рассказала Светлана Караневич.