В 2026-м начнется тестирование: когда в Беларуси запустят облачную систему ЭЦП

Когда планируется запуск облачной системы электронной цифровой подписи, рассказала в "Актуальном интервью" начальник отдела РУП "Национальный центр электронных услуг" Светлана Караневич.

Облачная ЭЦП - новый виток в развитии технологии использования строгих средств аутентификации. В настоящее время для использования ЭЦП нужен какой-то ее носитель - сертификат открытого ключа, записывающийся на носитель. Чаще всего в роли носителя выступает USB-носитель, специализированная SIM-карта (если речь идет о мобильной ЭЦП), ID-карта. В облачной ЭЦП будет отсутствовать любой носителей.

"Появляется возможность аутентифицироваться в информационных системах и подписывать что-либо, не обладая физическим носителем. Такой невозможно потерять, для него не нужно устанавливать специальное ПО на компьютер для использования носителя. Ключ идентифицирует нас как подписанта, находится в облаке на сервере удостоверяющего центра. При попытке авторизоваться либо подписать документ необходимо обратиться к облачному хранилищу, где сервер совершенно точно нас идентифицирует с нашими полномочиями и впустит в какую-либо информационную систему", - пояснила собеседник.