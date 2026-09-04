Строительство метро в Минске идет строго по графику, а информация о переносе сроков на два года является фейком. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".

quote В 2028 году в Минске планируется завершить строительство второй очереди третьей линии метро. Владимир Кухарев

Ветка будет затрагивать площадь Бангалор и проходить до улицы Мельникайте, строительство этих трех станций ведется. "Мы закупили второй тоннелепроходческий комплекс, который уже работает под землей. Это значительно ускоряет процессы. Мы можем параллельно работать по прокладке тоннелей. Мы также упростили вопросы выноса сетей. Сейчас это даст серьезный результат по ускорению темпов. В 2027 году планируем начать строительство четвертой, кольцевой, линии метро, которая позволит значительно улучшить транспортную логистику в рамках метрополитена и принять значительно большее количество пассажиров", - отметил председатель Мингорисполкома.

Напомним, что ежедневно услугами метрополитена пользуются более 750 тыс. человек.