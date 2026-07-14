В 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ССО Беларуси проходят плановые парашютные прыжки

Высший смысл военной службы: быть щитом в любые времена. Именно поэтому подготовка личного состава в белорусских Вооруженных силах не прекращается ни на час.

Один из важнейших этапов в жизни тех, кто пришел служить в силы специальных операций, в частности, в легендарную 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Бресте, - это прыжок с парашютом.

Массовая выброска парашютного десанта и сегодня остается единственным способом мгновенно создать боевой порядок там, где не пройдет техника.

"Нужно обращать внимание на все этапы укладки. Есть этапы укладки, которые они делают сами, контролируют специалисты ВДС. Соответственно 6 этапов основного и 6 этапов запасного парашюта", - отметил начальник отделения воздушно-десантной подготовки воздушно-десантной службы 38 ГВ ОДШБР ССО Беларуси Олег Прокопеня.

Пока ты в воздухе, ты уязвим. Именно поэтому подготовка бойца к первому прыжку - дело длительное и ответственное.

"Очередной этап укладки. Вот мы видим, что военнослужащие уложили стропы под резиновые соты. Сейчас идет укладка купола. После того как уложат купол, обязательно идет проверка строп - это уже будет следующий этап. Еще раз повторю, что каждый этап проверяет офицер воздушно-стандартной службы", - объяснил начальник информационного центра 38 ГВ ОДШБР ССО Беларуси Владимир Симончик.

Парашютно-десантная подготовка начинается на земле, где ты готовишься к прыжку физически и психологически. В летательный аппарат ты сможешь взять с собой только парашют и полученные знания.

В 5 утра на полигоне "Брестский" уже легкое оживление. Все бойцы получили купола, идет формирование бортов и инструктаж. Каждый десантник понимает, что это не просто прыжок, это в том числе и элемент слаживания.

Прыжок с парашютом - это не только захват плацдарма, но и доставка боеприпасов и медикаментов в зоны бедствий, спасение экипажей терпящих бедствие судов, скрытная заброска разведгрупп в тыл противника.

Небо не прощает ошибок, поэтому десантники учатся прыгать, чтобы страна могла спать спокойно.