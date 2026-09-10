В 7-й бригаде внутренних войск оценивают физподготовку бойцов

По поручению Президента продолжается проверка боеготовности 7-й бригады внутренних войск. Военные демонстрируют свою физподготовку.

Главнокомандующий неоднократно заявлял, что качественная физическая подготовка и выносливость являются главным требованием к офицерам и залогом их выживания в современных боевых действиях.

Дмитрий Микша, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси: "Что касается огневой подготовки, личный состав бригады будет выполнять упражнения контрольных стрельб и стрелкового оружия, которые штатно закреплены за каждым военнослужащим и стоят на вооружении бригады. Личный состав мотивирован. Каждый из них знает, какая перед ним ответственность, и постарается сделать все для того, чтобы сдать все нормативы на хорошо и отлично".

8 сентября госсекретарь Совбеза Александр Вольфович доложил Главнокомандующему о том, как отработали военнослужащие и запасники. Сейчас объявлен частный отбой учения, но это не значит, что проверка бригады завершена. Она переведена в готовность "Постоянная". Это позволяет отпустить военнообязанных и перейти на повседневный режим работы.