В аэропорту Гомеля белорусские медики оказывают помощь жителям Алешек

Министерство здравоохранения готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям Алешек. По поручению главы государства оперативно мобилизован медперсонал, подготовлены койко-места, а также сформирована 21 инициативная группа по оказанию помощи.

"Мы сегодня выполняем поручение главы государства по оказанию гуманитарной медицинской помощи людям, которые эвакуируются из населенного пункта Алешки. В аэропорту Гомеля развернута 21 бригада скорой медицинской помощи", - сказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

По его словам, бригады скорой медицинской помощи дополнены специалистами разного профиля: педиатрического, травматологического и терапевтического.

Как отметил министр, в настоящее время проводится оценка состояния граждан: у них уточняют, нуждаются ли они в медицинской помощи, и предлагают ее при необходимости. В Гомеле также развернуты дополнительные койки.

"Хотелось бы отметить, что не только Гомель, но и республиканский уровень в случае необходимости будет задействован в оказании медицинской помощи данным людям", - подчеркнул Ходжаев.