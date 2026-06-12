Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Академии МВД Беларуси проходит объединенный выпуск

шеврон МВД Беларуси, академия мвд беларуси, академия мвд беларуси выпуск
Фото: sb.by

В Академии МВД Республики Беларусь проходит торжественный ритуал объединенного выпуска.

На плацу - воспитанники ведомственных военно-патриотических клубов, лицеисты МВД, слушатели отделения заочного обучения факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и студенты факультета права. У каждого выпускника своя ступень на пути к званию офицера. Тысячи специалистов, окончивших академию, сегодня достойно служат по всей Беларуси.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

БеларусьвыпускныеАкадемия МВД