Итоги проекта "Женское лидерство" подвели в Академии управления при Президенте. С марта повышение квалификации прошли 150 слушательниц. Лекции, мастер-классы, дискуссии - теперь предпринимательницы и руководители обладают всеми инструментами для вывода своих предприятий и организаций на новый уровень. В качестве спикеров и экспертов проекта выступили известные успешные женщины, лидеры мнений, а также преподаватели ведущих вузов страны.

Инна Жак, председатель Брестской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

"Для меня очень важно, что я очень много почерпнула. Вот если спросить, выделить, какая из лекций понравилась, мне понравились все. И самое важное, что после каждой лекции хотелось думать, хотелось применять знания на практике и задавать себе вопросы: а как бы я поступила и как дальше буду планировать свою деятельность".

Светлана Карпуть, председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Свiтанак":

"Раскрыли очень многие интересные темы, такие как женское лидерство, имидж женщины-лидера, здоровье женщины. И очень замечательно, что наши занятия проходили не только в форме лекций, но и в форме открытого диалога".

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Нам было важно в Год белорусской женщины показать в том числе и женское лицо профсоюзов. У нас 75 % руководителей первичных профсоюзных организаций - это женщины. Порядка 60 % членов профсоюзов - это женщины. То есть сама женщина тянется больше к социальным вопросам, к их решению, справедливому решению. И здесь как никогда важно было еще дополнительно получить знания, которые очень полезны будут как для самих специалистов, так и в целом для коллективов, которые они возглавляют".

Особое внимание профсоюзы уделяют поддержке женщин, которые совмещают работу и семью. Сегодня в большинстве коллективных договоров есть соответствующие нормы - от установления гибких графиков работы до специальных гарантий трудовых отношений.