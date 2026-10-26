В Академии управления при Президенте Беларуси стартовала "Школа молодого избирателя"

На базе Академии управления при Президенте Беларуси развернулся диалог образовательного проекта "Школа молодого избирателя".

Программы проекта в форматах онлайн и офлайн направлены на повышение уровня политической культуры молодежи. Это потенциально будущие спикеры для проведения информационно-просветительской работы с населением.

В числе слушателей - более 30 представителей молодежи со всех регионов страны из числа финалистов Республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, члены Молодежного совета и лидеры общественных объединений.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Совместно с Министерством образования и Академией управления при Президенте Республики Беларусь мы провели уже несколько олимпиад по избирательному праву и избирательным технологиям для школьников. Подумали, что тот потенциал, который в них был заложен в рамках олимпиады, те знания, которые они получили, они должны быть востребованы. Решили, что надо создать такой проект, который позволил бы им дальше совершенствовать свои навыки, умения и потом их использовать в работе".

Кроме прочего, на полях проекта применим принцип "равный обучает равного", где наряду с опытными спикерами в качестве преподавателей выступает молодежь из числа членов Молодежного избирательного клуба "Выбор" при Центре по работе с населением и избирательному процессу Академии управления.