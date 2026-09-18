В Академии управления прошло второе занятие "Школы конституционализма"

"Народное единство - главная созидательная сила, позволяющая Беларуси уверенно отвечать на любые внешние вызовы и угрозы. Оно проявляется в сплочении всех поколений, социальных слоев и конфессий вокруг общих ценностей - сохранения исторической памяти, культурного наследия и духовных традиций". Таким мнением поделился председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец на встрече с молодежью.

Второе занятие "Школы конституционализма" прошло в Академии управления при Президенте. Оно посвящено правовому фундаменту народного единства.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Конституция - это уникальный нормативный правовой акт, Основной закон и одновременно общественный договор. То есть документ, который закрепляет основные положения, касающиеся организации функционирования самого общества. И, конечно, мы наш проект "Школа конституционализма" неотрывно ассоциируем с такими дисциплинами как история и обществоведение. То есть существуют учебные дисциплины, которые преподаются в школе, но мы дополняем их специальными правовыми знаниями, которые еще больше обогащают мировоззрение".

"Мы видим в интернете различные вбросы информации, где каждый доказывает свое, но именно развивая правовую культуру, мы понимаем, почему в нашей стране все так устроено и происходит именно так. И школа, которая сегодня проходит на базе Академии, является подтверждением того, что в нашу молодежь закладываются уникальные смыслы развития - то, что действительно очень важно для сегодняшнего молодого поколения", - поделилась студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь Екатерина Юхнель.

Основная задача проекта - формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры молодежи, воспитание гражданской ответственности, глубокое и системное осмысление ценностей Основного закона страны.