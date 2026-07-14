В Академию и Могилевский институт МВД подано более 450 заявлений

Вступительная кампания в силовые вузы страны вышла на пик. В Академию МВД и Могилевский институт подано более 450 заявлений от абитуриентов. Всего же в эти два учебных заведения планируется набрать 620 человек.

Причем документы в оба вуза принимаются в Академии МВД. Таким образом, абитуриент пишет одно заявление, но оно дает ему право поступить как в Минск, так и Могилев. Все решает количество набранных баллов.

Такая же система работает и при указании специальности, на которой хочет учиться молодой человек. Как правило, абитуриенты указывают все факультеты, чтобы увеличить шанс на поступление.

Алексей Башан, первый замначальника Академии МВД Беларуси:

"Мы принимаем заявления у всех, и каждый абитуриент указывает, что хочет участвовать в конкурсе в оба вуза. В зависимости от приоритета специальности, личного желания и набранных баллов он принимает участие в конкурсе сразу в оба учреждения образования и будет зачислен 100 %, если наберет необходимое количество баллов. Это сделано все для удобства абитуриентов и их родителей".

Еще одно нововведение 2026 года - в Академию МВД и Могилевский институт планируется набрать 50 девушек-курсантов. Еще 20 будут приняты на обучение в Колледж МВД.