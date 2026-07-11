В Александрии впервые проходит сырный фестиваль

Александрия снова собирает друзей. В агрогородке Шкловского района уже в 17-й раз проходит республиканский праздник "Купалье". На фестивале с исконно национальным колоритом люди гуляют с самого утра, и даже переменчивая погода не помеха.

Сергей Козлов, заместитель гендиректора молокоперерабатывающего предприятия г. Могилева:

"Александрия - 2026 должна удивлять, поэтому мы решили впервые провести сырный фестиваль с целью популяризации потребления сыра. Сыр - полезный продукт, поэтому решили, что какая-то новинка на Александрии должна быть".

"Я в Александрии не впервые. Это мероприятие прошло через душу не один раз. Этот шикарный фестиваль из года в год набирает обороты не только с точки зрения увеличения территории, но и качественного наполнения", - отметила помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец.