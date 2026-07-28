В банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" внесены новые имена погибших мирных жителей

Данные о жертвах Великой Отечественной войны регулярно пополняются, в том числе благодаря расследованию Генеральной прокуратурой дела о геноциде белорусского народа. Граждане активно откликаются и помогают в раскрытии новых эпизодов.

Так, спустя много лет в Щучинском районе захоронения семей Ушкевичей и Григоревичей, погибших в годы войны, поставлены на государственный учет и внесены в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь".

Жертвы войны

Семьи Ушкевичей и Григоревичей жили примерно в трех километрах от нынешней литовской границы. Но когда начинались облавы, семьи уходили в леса, где были заранее заготовлены землянки.

Люди жили в постоянной тревоге, но продолжали помогать партизанам и следовать зову сердца. Но однажды они решили, что их хаты не входят в поле зрения нацистов, расслабились, и вот тогда-то однажды ночью к ним ворвались. Всех, кто находился в домах Григоревичей и Ушкевичей, собрали в одном сарае. Людей расстреляли, а затем тела сожгли вместе с постройкой.

Спастись удалось лишь одной женщине с ребенком.

Галина Григоревич, родственница расстрелянных в д. Липники:

"Один из немцев взял маму на руки, и мама начала плакать. Он спросил: "Ты чего здесь живешь?" У них был список, но, как оказалось, фамилия была другая. Тогда немец погладил ее по голове, сказал: "Красивая девочка, не плачь", - отдал бабушке и сказал: "Уходи".

Женщина с ребенком ушла в лес. Пройдя около километра, она оставила дочку у камня с наказом сидеть тихо, а сама побежала обратно.

Она хотела спасти семью, но было поздно.

Галина Григоревич, родственница расстрелянных в д. Липники:

"Она увидела, как полыхнуло пламя. Там уже все горело, крыша рухнула. Она только косточки собрала и похоронила их на кладбище".

Сегодня это захоронение - лишь эпизод масштабного геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Ушкевич, родственник расстрелянных в д. Липники:

"Дедушка, бабушка и мой дядя Василий были сожжены по наводке, что старший сын их был в партизанах. Они даже полностью даже не сгорели - их вместе троих возле входа и нашли. Еще была такая версия, что эти партизаны убили, наверное, пять немцев в какой-то перестрелке. И вот тут одно к одному, одно к одному. И сказали, что вот этот сын их в партизанах".

Известно, что на территории Остринского сельсовета активно действовали партизаны, и за связь с ними каратели сжигали деревни дотла. Но в случае с семьями Ушкевичей и Григоревичей злодеяние совершили не только немцы, но и местные полицаи.

Глава сельсовета отмечает: многие родственники погибших долгие годы молчали, унося боль в могилу. Массовую огласку эта история получила лишь в 2022 году, когда стали разыскивать выживших потомков. Сейчас на территории района насчитывается уже 19 таких захоронений. Работа по установлению фактов геноцида продолжается.